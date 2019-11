Priit Sibul: Järvik peaks võtma poliitilise vastutuse

Sibul kinnitas ERR-i raadiouudistele, et õiguskaitseorganite töös ta ei kahtle. Skandaali keskmesse sattunud maaeluminister Mart Järvik (EKRE) peaks aga Sibula hinnangul võtma vastutuse oma tegude, tegemata jätmiste ja väljaütlemiste eest. «Ma arvan, et see on poliitilise kultuuri küsimus. See on tõenäoliselt erakonniti erinev ja ma tean, kuidas meie Isamaa käituks,» ütles Sibul.

«Maaeluministeeriumi portfell on selles valitsuses EKRE kanda ja nüüd on küsimus EKRE-le, kas ja kuidas nad käituvad ja kuidas on võimalik sellest olukorrast välja tulla, et koalitsioon saaks tegeleda sisuliste poliitikate ja koalitsioonilepingu elluviimisega,» märkis Isamaa fraktsiooni esimees.

Kuigi EKRE on öelnud, et erakond Mart Järvikust ei loobu, leiab Sibul, et maaeluministri ümber kujunenud olukorda tasub võtta rahulikult. «Ühtegi putru ei sööda nii soojalt, kui see valmis keedetakse. Täna on loogiline, et eri pooled otsivad vaenlasi ja põhjusi erinevatest suundadest,» arvas Sibul.