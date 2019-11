Jaak Madison pöördus seoses TalTechi juhtumiga Euroopa Komisjoni poole

Ta küsib, kas Euroopa Komisjon on arvamusel, et Taltechi pettuste sisejuurdlus on piisav, või kavatseb komisjon algatada väidetava pettuse uurimise ja teavitada sellest Euroopa Pettustevastast Ametit (OLAF) ning millal uurimine algatatakse? Samuti pärib Madison, et kui komisjoni juurdlus tõendab Taltechi töötajate petturlikke toiminguid, milliseid meetmeid võtab komisjon Taltechi karistamiseks? Ühtlasi küsib Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadik Madison, milliseid samme kavatseb komisjon võtta rikkumisest teatajate kaitsmiseks ning Euroopa Liidu rahaliste vahendite eraldamise läbipaistvuse ja vastutuse suurendamiseks ülikoolides?