Järvikule tagasi astumist soovitanud Sibul: ma ei tahtnud koalitsiooni lõhkuda

Te ütlesite teisipäeval ERRi raadiouudistele, et skandaali keskmesse sattunud minister Järvik peaks võtma poliitilise vastutuse ja tagasi astuma. Täna hääletasite umbusaldamise vastu. Kuidas see teie varasema varasema sõnumiga kokku läheb?

Ma rääkisin tookord, mida mina selles olukorras teeksin ja mis oleks õige. Minister Järvik arvas teistmoodi. Kui te oleks tookord küsinud, kas ma kavatsen umbusaldusega liituda, siis ma oleks sama moodi vastanud - ei. Aga see ei tähenda seda, et ma ei saaks anda hinnangut, mida inimene peaks tegema.

Erinevatel inimestel ja erakondadel on erinev poliitiline kultuur. Ja maaeluministeeriumi portfelli kandmine on EKRE teha. See, milline on nende poliitiline kultuur, sõltub EKRE ja mitte minu isiklikest seisukohtadest.

Kui teie isiklik seisukoht on, et tuleks võtta poliitiline vastutus, siis kuidas te saate umbusaldamise vastu hääletada?

Ma arvan, et Mart Järvik pole see isik, kelle pärast koalitsioon peaks lagunema. Ma ei omista talle nii suurt rolli.

Täna toimus ühe ministri umbusaldushääletus. See polnud koalitsiooni poolt või vastu hääletamine.

No kuulge... Me kõik teame, kuidas koalitsioonid tekivad ja lagunevad. Sama hästi teate teie kui mina.

Kui Mart Järviku umbusaldamine poleks tähendanud koalitsiooni lõppu, oleksite hääletanud umbusaldamise poolt?

Ärme esita selliseid hüpoteetilisi konstruktsioone, milles te loodate, et konksu alla neelan. Ei ole mingit pointi. Ma olen varasemalt öelnud, et see on poliitilise kultuuri küsimus ja erinevatel erakondadel on erinev poliitiline kultuur. Ma ei ole endaga kuidagi vastuolus.

Kas arutasite fraktsiooniga koos, kuidas täna hääletada?

Jah.