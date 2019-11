Kolmel riigikaitsekomisjoni liikmel pole veel NATO saladuste luba

Esimees ei osanud öelda, kas on olnud riigikogu liikmeid, kes pole riigisaladuse luba saanud, ent tema sõnul on olnud riigikogu liikmeid, kes pole ise soovinud julgeolekukontrolli läbida.

Riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja ütles, et loa taotlemiseks peaks paarist kuust kuni poole aastani piisama ning loa taotlemine on kättevõtmise asi.

«Me nüüd kahe nädala pärast läheme Brüsselisse ja külastame ka SHAPE-i, see on niisugune koht, kuhu ei saa ilma sertifikaadita ehk NATO saladuse juurdepääsuloata üldse territooriumilegi,» ütles Metsoja ja lisas, et see on ehe näide, et ei ole võimalik teha seda tööd, kui sa ei ole tegelikult täielikult informeeritud või selles osas, mida sa teadma peaksid.