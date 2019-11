Fotod: president Kersti Kaljulaid kohtus ELi järgmiste juhtidega

«Kliimaneutraalse majanduse poole liikumisel on oluline reguleerida ka kolmandatest riikidest Euroopa Liitu tuleva energia maksustamine, et vältida nn «musta» energia ebaausat konkurentsieelist. Mis puudutab järgmist eelarveperioodi, siis oluline on seada sihid ambitsioonikalt ja rõhutades strateegilisi eesmärke, mitte lihtsalt eelmist eelarvet üle võttes natuke kohendada,» sõnas president Kaljulaid pärast kohtumist.