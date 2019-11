Teadlased kaardistasid Ida-Virumaa kaevandusalad

Kukruse kaevanduse ametlik sissepääs on suletud, ent varingute tagajärjel võivad tekkida avaused, kust on võimalik šahti pääseda.

Teadlased kutsuvad Ida-Virumaa omavalitsusi ja inimesi senisest rohkem kasutama maa-ameti kaardirakendust, et näha, kas neile kuuluva maa all on toimunud kaevandustööd, teatas esmaspäeval rahvusringhäälingu uudistesaade «Aktuaalne kaamera».