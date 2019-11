Jüri Luik kaitseministrite kohtumisel: Euroopa julgeoleku nurgakivi on NATO

«Praeguses julgeolekuolukorras on tähtis, et oleme ühtsed Põhjala-Balti regionaalsetes kaitsealastes ettevõtmistes ja edendame vastastikku kasulikku sõjalist koostööd,» ütles Luik.

«Kindral Woltersiga arutasime, kuivõrd oluline on sõjalise valmisoleku tagamisel liitlaste kohalolek Balti regioonis ja NATO õppuste roll kaitsetegevuse tõhustamisel. Eriti see, et meie õppuseid viidaks läbi võimalikult realistlikult,» lisas Luik. Kaitseminister tõdes, et NATO ja Atlandi-ülene side on ja jääb Eesti ning Euroopa julgeoleku nurgakiviks.