Õiguskantsler: ametnikkonna politiseerimise ohtu praegu ei ole

«Esimeses stuudios» arutati seekord, kas endise maaeluministri Mart Järviku hämaratest sobingutest teatanud kantsleri Illar Lemetti ametist vabastamine lahendas juhtimisprobleemi või läks valitsus poliitilise kättemaksu teed.

Ülle Madise märkis, et see, mis juhtus Järviku ja Lemetti vahel ja nende ametist vabastamisel, on kahetsusväärne. Samas ametnikkonnale ta praegu ohtu ei näe. «Nii et selles võtmes ütleksin, et praegusel hetkel minu arvates ohtu, et ametnikkond politiseeritakse, ei ole,» arvas ta.

Õiguskantsler tuletas meelde, et vastavalt korruptsioonivastasele seadusele on ametnik kohustatud toimingupiirangu rikkumisest teatama ja keegi ei tohi teda kohelda kehvemini kui on muidu koheldud. Ning seda arvesse võttes ja Lemetti võimalikku kohtuasja silmas pidades muudab see valitsuse positsiooni nõrgemaks.

Mis aga puutub üleüldisesse lugupidamisse riigi institutsioonide vastu ja omavahelises suhtluses viisakusse, siis siin on Madise arvates Eestis asjad halvenenud. Madise ei soovinud süüdlasi otsida, vaid kutsus inimesi üles asetama end teise inimese rolli.