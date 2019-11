Urmas Paet: ootused uuele Euroopa Komisjonile on kõrged

«Sama kehtib meie väliskaubanduspoliitika puhul. Euroopa Komisjoni presidendi ülesandeks on seista selle eest, et Euroopa majandus- ja kaubandushuvid oleksid maailmas võimalikult hästi kaitstud ning samas oleks Euroopa Liit edaspidigi vabakaubanduse eestvedaja ning selle rahvusvaheliste trendide kujundaja.» Paet lisas, et ELi ettevõtetel ei tohiks olla kehvemad tingimused kolmandate riikide, näiteks Hiina turul tegutsemiseks, kui on Hiina ettevõtetel ELi turul.