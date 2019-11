Tallinna aasta linnakodanik on ajaloolane Tiina Kala

Ajaloolane Tiina Kala on neljaköitelise «Tallinna ajaloo» peatoimetaja. Teose kaks köidet ilmusid sel aastal, järgmised lähevad lähinädalatel trükki ja ilmuvad 2020. aastal. «Meie kodulinna väärikat ajalugu on palju uuritud, kuid viimane akadeemiline käsitlus Tallinna ajaloost ilmus 50 aastat tagasi. Sellist suurt tööd väga tihti ette ei võeta. Leidsime, et selle suure projekti eestvedaja esiletõstmine on põhjendatud,» sõnas linnavolikogu esimees Tiit Terik.