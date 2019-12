KOV peab tagama sotsiaalteenused kõigile oma abivajajatele

Riigikohus rõhutas otsuses, et sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks on vajalik, et abi taotleja rahvastikuregistri järgne elukoht oleks selles omavalitsuses, kus ta abi taotleb. Inimesel endal on seadusest tulenev kohustus tagada oma registrisse kantud elukoha andmete õigsus ning omavalitsusel on kohustus osutada sotsiaalteenust üksnes neile registrisse kantud elanikele, kes ka tegelikult selle omavalitsuse territooriumil elavad. Õiged andmed rahvastikuregistris on olulised kogu avalikule võimule, sealhulgas omavalitsustele, et need saaksid sotsiaalteenuste osutamist paremini planeerida ja ka vajaduspõhiselt tagada.