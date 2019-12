EL: Eesti pole täitnud kohustusi lapsporno vastu võitlemisel

Neljapäeval valitsuses arutlusele tuleva justiitsministeeriumi arvamuse järgi ei nõustu Eesti täielikult Euroopa Komisjoni seisukohaga, et Eesti ei ole täitnud oma kohustusi. Eesti ei nõustu komisjon etteheidetega, mis puudutavad lasteporno ja pornograafilise etteaste mõistete sätestamist ja nende kaudu kuriteokoosseisude määratlemist ning lapse pornograafilises etteastes ja lasteprostitutsioonis osalemisest saadava majandusliku kasu kriminaliseerimist.

Kolmanda etteheitega, mis puudutab lapsohvri kaitset kriminaaluurimises ja -menetluses, nõustub Eesti osaliselt. Eesti ei nõustu väitega, et riik on sätestanud liigselt kitsendavad piirangud täiskasvanute suhtes, kes võivad saata last kriminaaluurimise käigus toimuvatel vestlustel.