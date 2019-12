Ossinovski apteegireformi peatamisest: see asi haiseb korruptsiooni järele

Ossinovski soovib arupärimises teada, miks Ratas asus apteegiärimeeste poolele ja toetama muudatusi, millega kaasnevad väidetavalt kõrgemad ravimihinnad, teatas sotsiaaldemokraatide pressiesindaja BNSile.

Jevgeni Ossinovski andis oma erakonna nimel üle kaks arupärimist, millest üks läheb peaministrile ja teine sotsiaalministrile. «2015. aastal võeti Riigikogus vastu ravimiseaduse muudatused, millega parandatakse konkurentsi ravimiturul ning vähendatakse suurte ravimiettevõtete oligopoolset mõju rahva tervise seisukohast niivõrd olulises valdkonnas. Need muudatused peaksid jõustuma 1. aprillil 2020,» ütles ta. Ossinovski lisas, et ravimite hulgimüüjad on viie aasta jooksul korduvalt püüdnud apteegireformi peatada, siis on eelnevalt poliitikud suutnud esiplaanile seada Eesti inimeste, mitte üksikute ärimeeste huve.

«Ravimiärimeeste palgatud juristid kirjutavad eelnõu, keskerakondlane Mölder (Tõnis - toim.) tassib selle parlamenti, aga ei viitsi isegi välja mõelda valet, kust ta selle eelnõu sai, ja Priit Sibul annab selle sisse ja räägib nii meedias kui ka siin hulgimüüjatele üks ühele neid propagandistlikke jutupunkte, mida ravimite hulgimüüjadki,» rääkis Ossinovski.

«Nüüd, peaminister ütleb, et Eestis ei saa seadusi osta – ta just ütles seda. Ja ometi on Priit Sibula sotsiaalpoliitiline ekspertiis jäänud avalikkusele siiani pehmelt öeldes märkamatuks. Küll aga oleme vägagi märganud seda, kuidas ta Isamaa peasekretärina on rahalises suhtes Margus Linnamäega, kelle huvides Sibula poolt eile menetlusse antud eelnõu selgelt ka on,» lausus Ossinovski.

«Ja peaminister, kes oma esimese valitsuse jooksul toetas apteegireformi ja oli minule sarnaselt vastu Priit Sibula juba toona tehtud ettepanekutele, katsetele apteegireform kraavi keerata, on nüüd ühtäkki asunud apteegiärimeeste poolele. Ja loomulikult ei mängi selles mitte mingisugust rolli peaministri juhitud Keskerakonnale tehtud 100 000-eurone annetus suurima ravimihulgimüüja Magnum Medicali kaasomaniku (Ivar Vendelini - toim.) poolt,» rääkis Ossinovski arupärimist üle andes.

Jevgeni Ossinovski. FOTO: Mihkel Maripuu

«See asi haiseb korruptsiooni järele igast võimalikust otsast ja kõige rõvedam selle asja juures on see, et enamik ravimimüüjate ülemäärasest rikastumisest tuleb vanade ja haigete inimeste arvelt,» ütles Ossinovski veel. «Sellest tulenevalt esitan koos kolleegidega pea- ja sotsiaalministrile rea küsimusi, sest ärgu Ratas ja Kiik ennast varjaku selle loba taha, et parlament algatas ja valitsus ei tea mitte midagi,» lõpetas Jevgeni Ossinovski.

Teisipäeval anti riigikogus sisse apteegireformi tühistav eelnõu. Koalitsiooni nimel andis eelnõu üle Priit Sibul (Isamaa).