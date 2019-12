Kaljulaid: valitsuse saavutused jäävad mõne EKRE liidri sõnade varju

«Need on ju selle valitsuse väga head otsused. Aga tõsi on, et need jäävad varju. Ja need jäävad varju võibolla sellepärast, et valitsuse ruuporit kasutatakse selleks, et seada küsimärgi alla kõike seda 30 aastat, mis me oleme enamuse arvates päris kenasti toime tulnud,» lausus president ETV+ ajakirjanik Dmitri Pastuhhovile antud usutluses.

«Nii et ma ei saa öelda, et see on ainult halb, et avalikkus pöörab palju tähelepanu EKRE mõnede liidrite sõnavõttudele. Ja ma juhin tähelepanu, et üksikute liidrite sõnavõttudele, sest neid ei saa samastada ei oma erakonna ega ammugi mitte EKRE valijaskonnaga. Jah, me peame neile tähelepanu pöörama, aga paratamatult viib see ära tähelepanu ka nendelt headelt asjadelt, mida valitsuse poolt on tehtud,» lausus Kaljulaid.