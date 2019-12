Teed võivad kohati olla libedad

Varahommikul on teekatted riigiteedel valdavalt niisked või soolamärjad. Ilm on pilves, kuid olulise sajuta ning õhk kõikjal plusspoolel. Kagu-Eestis on teetemperatuur langenud miinuspoolele ja märjad teelõigud võivad olla ootamatult libedad.