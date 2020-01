Raimond Kaljulaid kardab, et Reform võib Tallinnas EKRE-ga võimuliidu moodustada

Värske SDE Tallinna juhi Raimond Kaljulaidi eesmärk on sotsiaaldemokraadid kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel 2021. aastal Tallinnas võimule tuua. Koostöös teiste erakondadega ei näe Kaljulaid muid takistusi kui EKRE.

«Ega siin eeskätt muud küsimust ole, kui üks erakond. Mis puudutab seda ühte valitsuserakonda, ärme siinkohal selle erakonna nime nimeta, üks selline parempopulistlik erakond, kellega riigi tasemel paljud erakonnad ei tahtnud koostööd teha, aga pärast ikka tegid,» vihjas SDE Tallinna piirkonna esimees.

«Mind isiklikult teeb see murelikuks. Ma arvan, et näiteks Reformierakond oma juhatuse tasemel võiks seda arutada. Pean silmas nende piirkonna juhi Kristen Michali seisukohta, et pealinnas oleks soodne ja hea tuua EKRE võimule,» leidis Raimond Kaljulaid ja lisas, et levib ka arvamus, et kaasates EKRE võimule, paljastub nende reaalne pale: võimetus midagi päriselt ära teha. «Mina sellesse ei usu. Mina arvan, et kui neid võimestada, siis see annab neile kõlapinda juurde,» nentis kaks kuud tagasi sotsidega ühinenud poliitik.

Mõttekäiku põhjendas Kaljulaid eelmise aasta erakondade reitingutega. «EKRE ei ole valitsuses toetust kaotanud. Ei ole ka juurde võitnud, aga ei ole ka kaotanud. Ma arvan, et Tallinnas oleks mõistlik pigem hoiduda sellise koalitsiooni moodustamisest nagu moodustati riigis,» hoiatas endine keskerakondlane ja avaldas muret, et nii Keskerakond kui ka Reformierakond oma piirkonnajuhi läbi on võtnud teistsuguse seisukoha.

«Ma loodan, et nende erakondade sees on inimesi, kes arvavad teisiti. Ma loodan, et selle otsuse juurde tullakse tagasi. Ma ei taha neile survet avaldada, see on ikkagi nende kahe erakonna siseasi, aga kui mina oleksin nende juhtkonnas, siis ma tõstataks selle küsimuse,» märkis Raimond Kaljulaid.

SDE Tallinna piirkonnajuhi sõnul ei ole võim iga hinna eest tark. «Samas kui erakond töötab välja hea programmi, inimesed tulevad valimistele ja seda programmi toetavad, siis tuleb teha kõik selleks, et plaan ellu viia. Mis kasu on nendest headest mõtetest, kui need on lihtsalt neli aastat lauasahtlis peidus?» tõstatas Raimond küsimuse, ent lisas, et ka opositsiooni töö oluline. «Aga päeva lõpuks on selge, et me tahame oma mõtteid ka ellu viia,» võttis sotsiaaldemokraatide pealinna piirkonnajuht mõttekäigu kokku.