Evestus Savisaare protsessist: kohtuotsus on üllatav

«Need tõendid, mille pinnalt süüdistused esitatud said, olid prokuratuuri jaoks veenvad ja järelikult olid nad veenvad ka kuni lõpuni kohtuvaidlusteni välja. Ma arvan, et nende tõendite pinnalt on võimalik esitada ka täiesti asjakohane ja põhjendatud apellatsioon,» lisas Evestus.

«Temaatika mõistliku menetlusaja möödumisest on olnud juba aastate jooksul kohtus laual. Ja tegelikult prokuratuuri seisukoht oli see, et kõik ettevõtjad said üheaegselt kahtlustuse ja olid kaasatud sellesse menetlusse, nii et mingi erisuse tegemist, et mõnel oleks pikem menetlusaeg olnud kui teisel - seda alust ei olnud,» rääkis Evestus.