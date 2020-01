President Kaljulaid alustab Tšiili visiiti

Eesti ja Tšiili vastastikusest huvist digikoostööd arendada on riigipea välispoliitika nõunik Lauri Kuusing varem rääkinud: «Kui Eesti on maailma digitiiger, siis Tšiili on Ladina-Ameerika selle valdkonna vedur, nii et koostöökohti on meil üksjagu. Samuti tegutseb Tšiilis mitmeid Eesti ettevõtteid, kelle tegevusele saab riigipea omalt poolt õla alla panna.»