Ratas: Rootsi on meile väga oluline kaubanduspartner

«Viimastel aastatel lahvatanud rahapesuskandaalid on olnud kahetsusväärsed, ent õpetlikud. Nüüd peame laskma järelevalveasutustel ja politseil teha oma tööd ja Rootsi ametkonnad on meile peamised partnerid,» ütles Ratas. Lisades, et valitsusliidule on prioriteediks rahapesuvastane võitlus ning ka riskide vähendamine pankades oluline.

«Samas peame silmas pidama, et riske vähendades ei hakkaks pangad liigselt segama tavapärast äritegevust ja inimeste igapäevaelu, mille lahutamatu osa on pangateenuste kasutamine,» selgitas Ratas, kui laialdane on riskide maandamine.

Jüri Ratas Rootsi ettevõtjate keskel. FOTO: Stenbocki maja

Peaminister kinnitas, et Rootsi pangad on meie majanduskeskkonna jaoks ülimalt olulised ja mängivad Eesti arengus väga tähtsat rolli.

Lisaks kohtus Jüri Ratas täna lõunasöögil Rootsi ettevõtjatega. Kellega ta rääkis nende väljakutsetest, ettevõtete investeerimisplaanidest ja laienemisplaanidest. «Rõhutasin, et Eestis on väga head ärivõimalused ja investeerimiskeskkond,» mainis Ratas Rootsi ettevõtjatele. «Rootsi on meile väga oluline kaubanduspartner ja tugeva ning konkurentsivõimelise majandusega riik.»