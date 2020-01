Kaljulaid Antarktikas: kliimamuutused on kogu maailma ühine mure

«Kui admiral Bellingshausen kakssada aastat tagasi oma teed alustas, oli maailmameri märksa puhtam ja mure maakera pärast palju väiksem. Ei ookeanivesi ega atmosfääriõhk tunne riigipiire. Polaaralad, mis on meie planeedi jahutid on samas jää ja lume tõttu kliimamuutustele iseäranis tundlikud ja see teeb neist globaalse soojenemise eesliini. Antarktika poolsaare piirkond, kus Admiral Bellingshausen parajasti asub, on muuhulgas planeedi üks kõige kiiremini soojenevaid paiku.Ühel hetkel võib polaaraladel toimuv ületada punkti, kust tagasiteed enam pole ning järsud muutused võivad meie planeedi kliima ja elukeskkonna muuta märkimisväärselt erinevaks tänasest. Kliimamuutused on kõigi maailma riikide ühine mure ja ka lahendus tuleb leida ühiselt,» ütles Kaljulaid Antarktikas.