Galerii ⟩ Scoutspataljon tähistas Pikksaare lahingu 101. aastapäeva

«Samad küsimused, mis vaevasid toonaseid ülemaid, on aktuaalsed ka tänapäeval. Kuidas tagada manöövrile piisav mobiilsus, kuidas panna kokku soomus- ja jalavägi, kuidas lüüa endast ülekaalukamat vastast? Ilma vapruse ja meelekindluseta ei ole ükski plaan võidukas,» ütles Scoutspataljoni ülem major Eero Aija. Ta soovis kõikidele meelekindlust ja vaprust, et püsida valitud teel. «Teel, mis nõuab meilt täit pühendumist teenistusele ning raskeid valikuid isiklikus elus. Soovin meile, et säilitaksime selle pühendumise ka siis, kui teha tuleb veelgi raskemaid otsuseid ning panna oma elu joonele, kui Eesti Vabariik seda meilt nõuab. Nii nagu seda tegid meie eelkäiad täpselt 101. aastat tagasi,» lisas ta.