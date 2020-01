Helme: õiguskantsler sekkus pensionireformi hinnates poliitikasse

«Minu hinnangul õiguskantsler tegeleb praegu poliitikaga, see on poliitiline otsus, see on teatud finantsringkondade, teatud huvigruppide toetamine õiguslike instrumentidega, mis ei ole õiguskantsleri õigus ega ülesanne. Olen selles suhtes tema tegevuse suhtes väga kriitiline,» ütles Helme täna valitsuse pressikonverentsil.

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul on valitsuse kavandatavas pensionireformis põhiseaduse suhtes mitmeid küsitavusi.

«Õiguskantsler ei ole kavandatava reformi vastu ega selle poolt, sest tegemist on poliitilise küsimusega, kuid annab seadusandjale märku põhiseaduslikkuse probleemidest, mis on teada ja mida ei ole lahendatud,» kirjutab Madise riigikogu rahanduskomisjoni esimehele Aivar Kokale adresseeritud kirjas ja lisab, et vajadusel teeb reformi põhiseaduspärasuse kohta lõpliku otsuse riigikohus.

Õiguskantsleri hinnangul toob pensionireform kaasa ebavõrdse kohtlemise, kuna nendel, kes on kogumispensioni teise sambaga liitunud, saavad pensioniks kogutud raha – sealhulgas riigi eraldatud sotsiaalmaks – enne pensioniea saabumist välja võtta, kuid samaealistel inimestel, kes ei ole kohustusliku kogumispensioniga liitunud, ei ole võimalik nende töötasult tasutud sotsiaalmaksust 4 protsenti vabaks kasutamiseks kätte saada.