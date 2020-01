Video ⟩ Ligi tegi Reinsalu märkmepaberist kohvise nutsaku

Jürgen Ligi: Keegi ei keela valitsusel teha sigadusi, olla valitsusel piirikäituja, olla lihtsalt poliitiline aferist, kes kasutab seda hetke, kes saab korraks kätte sajad miljonid, mis praegu on juhtumas, jagab need laiali ja ei ütle, mis saab 25 aasta pärast ja see mis juhtub, ütleb eelnõu enda seletuskiri. Needsamad ökonomistid, kes on minu kolleegid ja erialakaaslased, ütlevad, et pension saab olema ühe põlvkonna pärast keskeltläbi 30 protsenti madalam. Ja see vahemik kõigub, see võib-olla selle konkreetse seletuskirja näite järgi 14 protsenti ja teise näite järgi 40 protsenti.

Urmas Reinsalu: Võta joo klaasist üks lonks külma vett. Ligi võtabki niisuguse etatistliku riigi valitseja - Olümposelt rahvale alla vaatava isiku -hoiaku. Tema jaoks on see raha laialijagamine. Minu jaoks on see tegelikult teie raha, mida inimesed on ise oma maksurahast maksnud, selle raha ise kogunud, see ei ole kuidagi raha, mida siis nii-öelda fondivalitsejatel on suur ilmatarkus otsustada inimese kogu elupäevade jooksul, mida selle rahaga teha. Pange tähele,kui sofistlikult ja demagoogiliselt õpetatud majandusgeograaf seob kokku tegelikult teemad, mis on hoopis erinevad.