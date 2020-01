Valitsus lükkas Estonia laevahuku uurimise otsuse edasi

Et teema on tundlik, rõhutas ka peaminister Jüri Ratas mullu novembris. «Poliitiku sõnal on ülisuur kaal. Antud teema kontekstis see tuleb korrutada mitmekordselt. Saame ju kõik aru, et ükskõik kumma suuna Eesti võtab – kas taasalustada uurimine või mitte alustada uurimist –, see peab olema, kui tänast positsiooni me muudame, see peab olema minu meelest üheksa kui mitte kümme korda mõõdetud ja siis üks kord tehtud otsus,» ütles Ratas.