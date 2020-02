Postimehega liitub taas Marti Aavik

Postimehe vastutava väljaandja ja peatoimetaja Mart Raudsaare sõnul on Marti Aavik tugev ja väärt kogemustega ajakirjanik, kelle naasmine Postimehe juurde teeb suurt rõõmu. «Marti hakkab olema üks minu kolmest asetäitjast, kureerides Postimehes kõike seda, mis on seotud kultuuriga,» lisas Raudsaar.

Aaviku sõnul on ta tundnud end Postimehe patrioodina kõik need 11 aastat, mil tal oli au ajalehe juures kaasa lüüa. «Tulen tagasi lootusrikkalt ja olen kindel, et uue peatoimetaja juhtimisel Postimees elab, loob ja õitseb nii säravalt, nagu ühele ühiskonnas äärmiselt olulisele vedurile omane peab olema,» ütles Aavik.