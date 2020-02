galerii ⟩ Ratas, Reps ja Höövselson kohtusid Jaapani peaministriga

Ratas avaldas heameelt, et Eesti ja Jaapani suhted on viimastel aastatel, eriti pärast peaminister Abe visiiti Eestisse 2018. aasta jaanuaris, üha tihedamad. «Loodan, et ka see visiit tähistab meie lähedase sõpruse uut taset ja annab olulise tõuke ettevõttete koostöö tihendamiseks ning ekspordi ja vastastikuste investeeringute kasvuks,» lausus peaminister.

Jaapan tunneb üha suuremat huvi Eesti e-valitsemise ja digitaalsete lahenduste kogemuse, eriti ID-kaardi rakenduste ja x-tee põhiste e-teenuste vastu. Riigi valitsus soovib 2035. aastaks digitaliseerida 90 protsenti avalikest teenustest. «Jaapanil on tipptehnoloogia ja arenenud infoühiskonna taristu ning soov digitaalsete lahenduste abil oma inimeste igapäevaelu lihtsamaks muuta. Minuga visiidil olevatel ettevõtetel, kellest paljud on ühel või teisel moel aidanud kaasa ka Eesti e-valitsuse ja paljude e-teenuste väljatöötamisele, on pakkuda häid kogemusi ja koostöövõimalusi nii Jaapani ettevõtjatele, riigile kui ka omavalitsustele,» sõnas Ratas.

Eesti ettevõtted Cleveron ja Cybernetica vahetasid peaministrite Ratase ja Abe kohalolekul koostöömemorandumid oma Jaapani partnerite Itochu Trading House’i ja Sumitomo Mitsui Trust Bank’iga (SMTB). Samuti sõlmisid Eesti ja Jaapani tarbijakaitseasutused koostöökokkuleppe, millega paraneb infovahetus ja tarbijate õiguste tagamine.

Peaminister Ratas sõitis äridelegatsiooniga Jaapanisse majanduskoostööd tihendama. FOTO: vabariigi kantselei

Ratas ja Abe kõnelesid veel 2025. aastal Osakas toimuvast EXPO maailmanäitusest ning sel suvel Tokyos toimuvatest olümpiamängudest. «Usun, et need suursündmused toovad rohkem Eesti reisijaid Jaapanit külastama. Mul on väga hea meel, et üha rohkem jaapanlasi leiab tee ka Eestisse, et meie kauni looduse ja kultuuripärandiga tutvuda,» lausus Ratas.

Peaministrid pidasid oluliseks ka Eesti ja Jaapani vahelist töötamisõigusega turismi kokkulepet, mis toetab mõlema riigi noorte turismi ja lubab jääda riiki kauemaks ning otsida lühiajalist tööd lisaks puhkamisele.

Kohtumisel osalenud haridus- ja teadusminister Mailis Reps tõi esile soovi tihendada Eesti ja Jaapani teaduskoostööd. «Rahvusvaheline teaduskoostöö aitab mõlemal riigil tõsta kompetentsi ja võimekust. Peame senisest enam toetama teadlaste omavahelist koostööd,» rääkis Reps. «Jaapani tippteadus kombineerituna meie teadlaste nutikuse ja kompetentsidega loob suurepärased võimalused uuenduslike lahenduste juurutamiseks,» lausus Reps. Kohtumisel tunnustati ka teineteise õpilaste tublisid tulemusi PISA testis.

Samuti rääkisid peaministrid Ratas ja Abe ELi-Jaapani suhetest, regionaalsetest küsimustest, sealhulgas suhetest Venemaa, Hiina ja Põhja-Koreaga. Ratas ja Abe kõnelesid ka Balti riikide ja Jaapani koostööst.