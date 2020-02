Video ⟩ Indrek Saar: presidendi kõne oli üsna valus ja aus

Indrek Saare sõnul oli presidendi kõne üsna valus ja aus. «Ta üsna terava kirurgiskalpelliga lahkas seda ühiskondlikku situatsiooni, mis meil tekkinud on. Ja tuleb olla nõus presidendiga, sest see kultuurituse tase, mis on jõudnud poliitilisse kõnepruuki ja selle kaudu vastastikune solvamine on paraku olnud viimase aasta poliitika üks märgusõnadest,» tõdes Saar.