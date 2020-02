Otse Postimehest ⟩ Sünoptik: maa kattub lumega nädalaks

Helve Meitern tõdes, et viimasel ajal on Eestis tõepoolest vastlapäeval lumega probleeme. Päris ilma lumeta vastlapäeva teadur ei mäletagi. «Kevad saabub meil järjest kiiremini ja talv on jäänud lühemaks. Kui vanasti loeti novembrit talvekuuks, siis praegu on hea, kui jõulukski lumi maha tuleb. See tendents on olemas ja tundub, et praegu see tagasi ei pöördu,» arvas Meitern, lisades, et kindlasti eksib soojade ja roheliste talvede vahele ka mõni külmem talv. Viimati oli nii soe talv 1961. aastal, samuti oli leebe 2015. aasta jaanuar.