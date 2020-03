Isamaa Tallinna piirkonna esimeheks valiti Olle Koop

Olle Koopi sõnul on Isamaa eesmärk seista Tallinnas läbipaistva linnajuhtimise eest. «Me oleme aastaid seisnud selle eest, et Tallinnas valitseks selge ja aus linnajuhtimine mis soodustaks ettevõtlust. See eesmärk ei ole kadunud ning kindlasti on see üheks põhiteemaks ka 2021. aasta kohalikel valmistel,» ütles Koop.