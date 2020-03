Eesti hakkab kontrollima inimeste kehatemperatuuri ka maanteepiiridel

Peaminister Jüri Ratas ütles täna valitsuse pressikonverentsil, et maapiiridel on kavas hakata kontrollima kehatemperatuuri ühistranspordiga saabujatel.

«Me teame, et palju inimesi liigub maanteed mööda, valitsuse palve terviseametile, sotsiaalministeeriumile, siseministeeriumile ning maksu- ja tolliametile on, et me viiksime sisse Eestis maanteepiiridele ühistranspordiga tulijatele samasuguse kontrolli,» ütles Ratas.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et kontroll maapiiridel puudutab busse ja ronge. «Kõigi sõidukite lauskontroll ei ole praegu realistlik. Kuid bussides ja rongides on nakkuse levik suurema tõenäosusega, seega on ühistranspordi kontroll põhjendatud,» ütles sotsiaalminister.

Rahandusminister Martin Helme lisas, et Eesti üritab praegu ära hoida väljastpoolt tulevat nakkust, seega on piirikontroll põhjendatud. «Kui nakkuskolded oleksid juba Eestis sees, siis piirikontroll, ma ei ütle, et see muutuks päris mõttetuks, aga sellisel juhul ei oleks see sellise tähendusega. Praeguses olukorras on kõige tõhusam võitlus nakkuse levikuga piiride peal ja seda me teeme,» ütles Helme.

Praegu on seatud üles termokaamerad Tallinna reisisadamasse ja lennujaama, kus kaamerad registreerivad, kas inimese kehatemperatuur on üle 38 kraadi või mitte. Üle 38-kraadine kehatemperatuur viitab võimalikule koroonaviiruse nakkusele.

Ratase sõnul on Eesti piiridel praegu täiendavalt tööle hakanud või kohe hakkamas neli termokaamerat.

Koolid tuleb vajadusel kaheks nädalaks sulgeda

Peaministri sõnul peavad haridusasutused olema vajadusel valmis kaheks nädalaks uksed sulgema, kui seal avastatakse koroonaviirus.

«Kui koroonaviirus jõuab kooli, on koolipidaja otsustada, kas kool on vaja kaheks nädalaks sulgeda või mitte. Iga juhtumit tuleb hinnata eraldi, teatavasti on koolides sageli erinevad hooned ja tuleb hinnata, kui palju lapsed omavahel kokku puutuvad. Kuid kooli sulgemiseks peab olema valimis, et tõkestada koroonaviiruse levikut,» ütles Ratas.