VIDEO ⟩ Aivar Kokk pooldab eriolukorra väljakuulutamist

«Milline on olukord Eestis kahe või kolme tunni pärast, me ei tea. Ma arvan, et valitsus peaks tegema õhtul otsuse, et kuulutada välja eriolukord. Otsused tuleb langetada kiiresti,» lausus Kokk.

Toompeal ei tunne kindlalt ennast ka rahvasaadikud. «Ega me keegi ei tea, kes võib olla nakatunud. Ka Hanno Pevkur oli eile õhtuni riigikogus, samas oli ta võrkpalli võistlustel Saaremaal,» nentis Riigikogu Isamaa fraktsiooni liige.

Aivar Kokk tunnistab, et Eesti majandust on koroonaviirus juba mõjutanud. «Eriti turismisektorit. Nii mõnedki maksulaekumised on juba täna punases. Üritused jäävad ära, söögikohtades käiakse vähem, majutused vähenevad ja Aasia turiste enam ei näe riigikogu ees. Mõju on juba tuntav,» tõdes ta.