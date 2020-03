Eestis on koroonaviirusesse nakatunud 27 inimest

27 nakatunuga seoses on terviseamet tõstnud ohutaset ning on tuvastatud, et esineb viiruse kohalik levi riigis, vahendas ERR .

Suurimaks riskirühmaks on eakad, mistõttu on fokusseeritud ka nende kaitsele.

«Kui varem oli eesmärgiks välja selgitada uusi juhtumeid ja selgitada välja isikud, kes on olnud nendega kontaktis, siis täna uue strateegia kohaselt meie käsitlus muutub – me keskendume põhiliselt haiguse leviku piiramisele, ja kui esinevad rasked juhud, siis ka nende ravimisele, ja see tähendab, et me keskendu enam niivõrd üksikutele juhtumitele,» ütles Öpik.