Tallinna linnavolikogu sotside fraktsiooni asub juhtima Joosep Vimm

«Linnavolikogu liikme ja fraktsiooni juhina on minu jaoks jätkuvalt oluline Tallinna üleminek ringmajandusele ning toimetulek kliimakriisiga. Need on järgmistel aastatel võtmetähtsusega küsimused, mis mõjutavad lisaks meid ümbritsevale keskkonnale aina enam ka linlaste heaolu, tervist ja sissetulekuid. Niisamuti on keskkonnahoidlikel ning ressursse säästlikult kasutavatel ettevõtetel rahvusvahelises konkurentsis aina kasvav eelis. Selle konkurentsivõime kasvatamisega loome eeldused, et Tallinnasse luuakse tulevikus rohkem tarku ja hästi tasustatud töökohti,» ütles Vimm.