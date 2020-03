Kõlvart: noortel ei lubata enam kaubanduskeskustes aega veeta

«Kohapeal on piisavalt varusid ja ei ole ka probleeme täiendavalt väljastpoolt Eestit kaupa sisse tuua. Me ei näe probleemi ka selles, kui piiril hakatakse inimesi kontrollima. See ei peaks kaubatoomist takistama,» ütles Kõlvart.

Linnapea sõnul arutati ka seda, et alates esmaspäevast, kui koolid lähevad kinni, võib oodata seda, et osa koduõppele suunatud noori veedab aega kaubanduskeskustes. «Leppisime kokku, et teeme selles osas koostööd. Noorsootöötajad ja munitsipaalpolitsei on selleks valmis, teeme koostööd ka kaubanduskeskuste esindajatega ja kaasatud on ka politsei,» lubas Kõlvart.

Ka Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuhi Nele Peili sõnul peaks poodides kaupa jätkuma. «Eile nähtud tühjad riiulid tulenesid sellest, et inimesed lihtsalt ostsid kauba nii kiiresti ära, et riiuleid ei jõutud uuesti täita. Täna tarnivad tootjad oma tooteid tavapärastes kogustes: paljude kategooriate lõikes on tellimusi suurendatud ja tootjad suudavad neid täita. On suurendatud ka tarnete arvu kauplustesse. Kui varem toodi näiteks kaupa üks kord päevas, siis nüüd tuuakse kaks-kolm korda päevas,» rääkis Peil.