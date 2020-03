FOTO: Merko Ehitus

Järgmise kümne aastaga kerkib Uus-Veerenni asumisse 1400 uut korterit, lasteaed ja kohalikku igapäevaelu elavdav ärihoone. Esimesed hooned Baltika kvartali kõrval on valmis ning elanikudki juba sees, kuid suur töö jätkub. Ehitust teostatakse kümnes etapis, millest käsil on teine ja kolmas. Teise etapi kaheksa elamut valmivad aasta lõpuks. Arenduse teeb eriliseks asjaolu, et Veerenni tänava äärde kerkib kokku 16 kolmekorruselist linnavillat.

Linnavillad on kolmekorruselised viilkatusega hooned Veerenni tänava ääres, kus iga pere kasutuses on oma korrus ja kolme korteri peale on majas lift. Seega on planeeringud läbi maja ja aknad avanevad nelja ilmakaarde, kus kombineeritult saab nautida nii korteri kui eramaja mugavusi. «Seda, et seinatagused naabrid puuduvad, tavapäraselt Tallinna kesklinna korterites palju ei leia,» märgib AS Merko Ehitus Eesti turundusjuht Merlyn Viilik. Ta toob välja sellegi, et linnavilla korteri suurus on võrreldav väiksema elumajaga – 118 ruutmeetrit. «Linnavilladesse korteri ostnud pere saab justkui väikese eramaja otse linna südamesse. Kodud on suunatud peredele, kes soovivad eramaja mugavusi, ent ei soovi läbi teha igapäevast logistikat äärelinnast lapsi kooli ja lasteaeda transportides.» Viiliku sõnul loovad eramajalikult avarad terrassidega korterid, mis on ümbritsetud pargilikust rohelusest linna sisekvartalis, peredele uue väärtusliku elukeskkonna.

Hooneid iseloomustab läbimõeldud arhitektuur, mis on ajatu, moevooludest sõltumatu, kuid samas kaasaegne. Arhitektid on Tõnis Tarbe ja Johann-Aksel Tarbe. Nende eesmärk on olnud uue omanäolise linnakvartali kujundamine nii, et see jääks kaunistama ja täiendama vana Veerenni asumit pikkade dekaadide vältel.

Uus-Veerenni on Tallinna kesklinna suurim terviklik elamuarenduse ala, kuhu lisaks traditsioonilistele viilkatusega linnavilladele on planeeritud nelja- ja kuuekorruselised elamud. Majade vahele ehitatakse haljastatud sisehoovid, hoovivalgustuse ja pinkidega hubased puhkenurgad, samuti laste mänguväljakud. Merlyn Viilik sõnab, et tänasele kliendile on oluline kodu ümbrus ja terviklik elukeskkond, kus tekiks sümbioos haljastatud ja hästi planeeritud välise arhitektuuri ja siseruumide vahel. Seetõttu ongi arendaja võtnud ette terve kvartali ehk poolesaja elamu ehitamise, mis võimaldab luua tervikliku elupiirkonna kvartalisiseste teede, alleede ja parkidega. «Nii täidame klientide ootusi ja saame panustada uue linnaruumi loomisele,» märgib ta.

Kliendid on arenduse omaks võtnud ja armastavad seda, kuna see pakub terviklikku lahendust ja mugavusi ning stiilset, kvaliteetset ja turvalist elukeskkonda. Valminud on esimese etapi 137 korterit, mis on leidnud juba ka elanikud. Ehituses ja müügis on teise etapi 88 korterit Veerenni tänava ääres ning Uus-Veerenni Pargi esimesed kolm hoonet 59 korteriga. Viilik toob välja, et pea pooled teise etapi korteritest on broneeritud ning alles mõni nädal tagasi müüki tulnud Uus-Veerenni Pargi korteritest on broneeritud terve maja jagu kortereid. «Linna südames soovivad elada väga paljud. Rohelust ja nii suurele arendusalale loodud läbimõeldud elukeskkonda ja naabrust ei paku just paljud arendajad.»