Kasulik teada ⟩ Kuidas reisida Euroopasse ja siis Eestisse?

Need, kes lendavad Eestisse tagasi Helsingi kaudu, peaksid olema valmis näitama oma reisi alguskohas lennufirmale tõendit (näiteks laevapilet) selle kohta, et reisi lõppsihtpunkt on Eesti. «Hoolimata Soome valitsuse poolt kehtestatud uutest piiriületusjuhistest, mis hakkavad kehtima pühapäeva südaööst, saavad Eesti kodanikud ja alalised elanikud endiselt tulla Soome kaudu koju tagasi,» selgitas minsiteerium. Rahvusvahelistest lennujaamadest ja sadamatest on transiit läbi Soome lubatud. Näiteks Vantaa lennujaamast või Turu sadamast võib inimene minna Helsingisse sadamasse, et jõuda Tallinna laevale.