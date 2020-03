Galerii ⟩ Erilennukiga Kiievist saabus Tallinna nii Eesti, Läti kui ka Leedu elanikke

Neljapäeva ennelõunal sai Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk Ukraina suursaadikult Eestis Marina Betsalt info selle kohta, et Ukraina valitsuse ja ettevõtte SkyUp koostöös oli plaanis teha terve rida erilende, sh ka Tallinnast Kiievisse, et tuua naasta soovivad ukrainlased kodumaale. Ilmnes, et algselt oli plaanis lennuk saata Kiievist Tallinnasse tühjalt.