Koroonakriisi alguses piirile paigaldatud termokaamerad korjati ära

«Termokaamerate eemaldamine on seotud piirikontrolli taastamisega sisepiiril ning sellega, et viiruse leviku peatamiseks on üle mindud järgmisesse faasi. Nüüd keskendutakse nakkuse siseriikliku leviku tõkestamisele,» selgitas Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juht Ivo Utsar.