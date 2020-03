Ignar Fjuk: mul on mask, kuid ma ei kanna seda

«Mul on mask, kuid ma ei kanna seda. Mitte keegi ei kanna. Ei tänaval, kaubanduskeskustes ega ühistranspordis, millest võiks järeldada, et kõik on terved, kellelgi pole nohu, köha ega isegi peavalu. Ühtegi sellist haigusnähtu, mille puhul terviseamet soovitab maski kanda,» kirjutas Fjuk, täiendades, et amet soovitas seda vaid neile, kes on juba nakatunud. «Ehk teisisõnu: soovitab oma puudest, haigusest või üksnes kahtlusest, et olete nakkuse saanud ja võite olla seetõttu kõigile (surma)ohuks, avalikult teada anda, end märgistada, stigmatiseerida.»

«Ajaloost teame, et nii koheldi juute, kes pidid avalikus kohas liikumise eeldusena olema märgistatud Taaveti tähega (vabandan sedavõrd reljeefse võrdluse pärast, tõesti vabandan), kuid sisuliselt tähendab vähemuse märgistamine, veel enam, kui seda vähemust võib käsitleda vältimatu ohu allikana, otsest diskrimineerimist.»

Fjuk teavitab, et tal on mask, nagu ka paljudel teistel, kuid ta ei kanna seda, kuna ta on terve ning maskiga näiks ta haige. «Ometi tean, et parem on kanda maski (10-15% kaitset ikka) kui olla maskita. Ja isegi kui mask mind ei kaitseks, siis see, et kõik seda kannaksid – ja see on kõige olulisem – julgustaks ka neid, kes peaksid seda tegema (kui neid kimbutab nohu, köha või peavalu, ehkki nad pole testi teinud ja ei tea oma haigusnähtude tähendust), julgustaks neidki, keda vaevab teadmatus ja hirm, sest mõne päeva eest oli neil kokkupuude aevastava ja köhiva kollegiga või kellegagi, kelle test osutus hiljem positiivseks, mistõttu nüüd võivad nad ka ise teisi nakatada – sõnaga, üldine maskikandmise soovitus või nõue julgustaks maski kandma ka kõiki neid, kes peaksidki või arvavad, et peaksid seda tegama,» selgitas ta oma otsust. «Kuid kes ei julge ega söanda, sest kardavad avalikku häbimärgistamist, hukkamõistu,» täiendades.