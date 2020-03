Ossinovski: kõige hullem on see, kui kriis pikaks ajaks vinduma jääb

Endise sotsiaaldemokraatide esimehe sõnul on valitsus üldjoontes kriisiga hästi hakkama saanud, kuid nüüd on vaja veel otsustavamat tegutsemist. «Meie esimese etapi reaktsioon oli üks Euroopa parimaid. Õigeaegselt suudeti nakatunute lähikontaktseid jälgida ja siseriikliku leviku tekkimise järel piirata ühiskondlikku läbikäimist.

Aga põhiline küsimus on hetkel pikemas plaanis. Täna on ühiskond ilmselt valmis praeguseid ja võib-olla ka natuke karmimaid piiranguid teatud aja jooksul taluma. Ka majandus peab, küll kadudega, sellele veel vastu. Minu hinnangul on kõige hullem stsenaarium see, kui see kõik pikaks ajaks vinduma jääb. Sel juhul saavad kulud olema kolossaalsed,» ennustas endine tervise- ja tööminister

Ossinovski sõnul puudub riigijuhtidel edasiseks tegutsemiseks pikem plaan. «Valitsuse eilsetes otsustes oli puudu süsteemsusest ja strateegilisest vaatest. Epidemioloogiliselt oleks võimalik paari nädala pärast kriisist jagu saada. Aga meil on vaja kindlat eesmärki. Näiteks et esimeseks maiks peab uute nakatunute arv hakkama langema. Aga praegu teeme otsuseid nii, et kui eelmised meetmed pole piisavad olnud, siis teeme veel midagi. Kolmekesi restoranides istuda võib, aga õues käia ei tohi - see ei tundu süsteemne ja tark lähenemine», näitlikustas sotside fraktsiooni esimees.

Ossinovski pakub lühiajalisemat, kuid suuremate piirangutega režiimi. «Minu meelest tuleks ühiskonnas leppida kokku senisest karmim plaan. Kuna kaalul on elud, pole võimalik seda edasi lükata. Rangemate piirangutega saaksime pärast maikuud lõppevat eriolukorda hakata elu normaliseerima. See oleks ühiskonnale ja majandusele kokkuvõttes leebem kui kuude kaupa vinduv olukord.»

Reformierakondlase Jürgen Ligi sõnul on senised meetmed olnud proportsionaalsed. «Minu meelest ongi mõistlik piiranguid karmistada siis, kui uudised muutuvad negatiivsemaks. Minu tunnetuse järgi pole olukord käest ära läinud. Ekspotentsiaalset kasvu ehk viiruse leviku kiirenemist ei ole olnud. Mina ütlen, et senine lähenemine on olnud teadmistepõhine.»

Ligile valmistab muret majanduse käekäik. «Õudu paneb tundma see äärmuslik majanduse sulgumine. Tulevikus peaksime me iga viiruse korral nii tegema, aga ühiskond ei kannataks seda välja. Majanduslik kahju oleks meeletu. Swedbank prognoosib 5-protsendilist langust, aga uute meetmetega ei jää ka see prognoos püsima. Ma olen nõus praeguste meetmetega, aga ma ei näe, et järgmistel kordadel oleks see enam võimalik. »

Kuigi üldiselt pidas Ligi valitsuse meetmetepaketti sobivaks, kooruvad sealt tema sõnul välja ka parteide valimisprogrammis kajastunud asjad, mis kriisi ei lahenda.