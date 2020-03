Riigikohus toetab uue riigikohtuniku kandidaadina Urmas Volensit

Möödunud aastal asus riigikohtu seitsmeliikmelisse tsiviilkolleegiumisse tööle kolm uut riigikohtunikku – Kai Kullerkupp, Kaupo Paal ja Kalev Saare. Kui riigikogu nimetab Urmas Volensi septembrist uueks riigikohtunikuks, on viimase aasta jooksul vahetunud üle poole tsiviilkolleegiumi koosseisust.

Urmas Volens. FOTO: Peeter Langovits/PM/SCANPIX

Urmas Volens peab riigikohtunikuks kandideerimisel läbima julgeolekukontrolli, mida teostab Kaitsepolitseiamet. Samuti soovib Riigikohtu esimees tutvustada uut riigikohtuniku kandidaati Riigikogu fraktsioonidele ja põhiseaduskomisjonile.

Advokaadibüroo Nove vandeadvokaat ja partner Urmas Volens on töötanud õiguse valdkonnas 22 aastat. Alates 1998. aastast kuni 2009. aastani töötas ta erinevatel ametikohtadel justiitsministeeriumis.

2010. aastast on ta panustanud tsiviilõiguse õpetamisse ja arendamisse Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, kus ta alates 2015. aastast on tsiviilprotsessi dotsent. Ta on osalenud väga paljude eraõiguse ja avaliku õiguse valdkonna seaduste väljatöötamises ja täiendamises.

Ta on arvukate õigusalaste artiklite ning raamatute kaasautor. 2011. aastast on tal õigusteaduse doktorikraad Tartu Ülikoolist.