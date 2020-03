Valitsuse kriisikomisjon arutab reedel masstestimist

«Minu hinnangul on üks element väljumisstrateegias masstestimine. See on see, mida me hakkame reedel arutama kriisikomisjonis, et me suudaksime kiirtestidega, mis on tõenduspõhised, mis on usaldusvärsed, suure osa rahvastikust testida ja saada tegelikult ka viiruse puhul ülevaaate, kui palju ta latentselt või peidetult on ühiskonnas levinud ja et sellega kindlasti on võimalik viiruse liikumist paremini ohjeldada,» ütles välisminister.

Möödunud nädala neljapäeval ütles Reinsalu keskpäevasel pressikonverentsil, et reedel (möödunud nädalal- toim.) nad valitsuse kabinetis arutavad kiirtestide kasutamise võimalust. «On olnud põhimõtteline otsus testimise võimekust kasvatada. Nüüd hakkame arutama ka kiirtestide pakkumisi, nende usaldusväärsust,» ütles ta toona.

Täna langetas valitsuse moodustatud kriisikomisjon otuse, et seada masstestimise ning ka kiirtestide kasutuselevõtu eesmärgiks. «Me täna langetasime põhimõttelise otsuse, et me seame seda eesmärgiks. Aga meil on vaja leida erinevate pakkujate seast võimalused, veendumus, et see on tõenduspõhine, siis samm-sammult liigume selles osas. See arutelu seisab ees,» märkis ta.

Reinsalu tõdes saates, et Eesti ei ole suuteline hetkel masstestimist teha, kuna siin ei ole vajalikku kogust teste. Esimene eesmärk on kätte saada vajalikud isikukaitsevahendid, kuid tulevikus peab tema sõnul Eesti olema ise võimeline tootma neid.

«Me oleme ühe kava käivitanud. On üks tiim kokku pandud, kus erinevate ametiasutuste poolt oleme seda analüüsimas. Siin on väga mitu tahku, loomulikult. Kui me täna kõneleme kriisist väljumise strateegiast, siis me kindlasti ei ole selles faasis, kus me kõneleme, et see kriis lõppeb. Me oleme kriisi sisenemas selles mõttes, et see viirus on levikufaasis,» selgitas Reinsalu, kui sügavas kriisis Eesti praegu on.