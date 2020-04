Tähtis teada ⟩ Keskpäevane kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

779 ametlikult nakatunut

Tänahommikuse seisuga on Eestis koroonadiagnoosi saanud 779 inimest, ööpäev tõi juurde 34 uut positiivset testitulemust.

Eesti suurimas kriisikoldes Saaremaal oli eileõhtuse seisuga avastatud 264 Covid-19 nakatunut. Kuressaare haiglas on ravil 25 koroonapatsienti, kellest üks vajab intensiivravi.

Saaremaale jõudis täna hommikul ka välihaigla, mille ülespanekuga peagi alustatakse. Ülevaate sellest, milline on elu kriisiolukorras Kuressaares, annab Saarte Hääle pildigalerii.

Eestlaste kurdid kõrvad

Vaatamata pidevatele hoiatustele ja Saaremaa šokeerivale kogemusele on seda uskumatum lugu Lõuna-Eestist, kus Vastseliinas ja Ahjal tuli hooldekodu uks lausa lukustada, sest inimesed ei pidanud külastuskeelust kinni. Kusjuures Lõuna-Eesti hooldekeskuses on lugu eriti hull, sest seal on koroonaviiruse tõttu haiguslehel juba ligi 50 inimest 270st.

Eestis kehtib kodus püsimise kohustus juba 8200 inimesele ning politsei on tuvastanud 176 juhtumit, mil inimene ei ole seda kohustust täitnud. Juba mitu nädalat peavad 14 päeva kodus püsima kõik välismaalt Eestisse saabunud inimesed. Alates laupäevast, 28. märtsist kehtib kodus püsimise kohustus ka koroona diagnoosi saanutega koos elavatele inimestele.

Hoiatavad lood

Järjest tuleb hoiatavaid lugusid selle kohta, kui ettearvamatu see viirus ikkagi on. Suurbritannias suri 13-aastane poiss, kellel polnud varasemast mingeid tõsisemaid tervisehädasid. Ungaris aga andis ujumise maailmameister positiivse koroonaproovi, kuigi tal pole ühtegi sümptomit ega tervisehäda. See tähendab, et on ülioluline mõista, et viirust saab levitada ka see inimene, kes tunneb ennast tervena.

Uue koroonaviiruse pandeemia on Euroopas nõudnud enam kui 30 000 inimese elu ning nakkusjuhtumeid on praeguseks 458 601 – sellega on Euroopa viiruse tagajärjel enim kannatanud maailmajagu. Itaalias on registreeritud 12 428, Hispaanias 8189 ja Prantsusmaal 3523 Covid-19 haigusest tingitud surma.

Kriis ja majandus

Tänasest läks Eesti pärast viie aasta pikkust üleminekuaega üle proviisorapteekide süsteemile, kus apteeke võivad pidada rahvatervise huvides vaid proviisorid ja ravimite jae- ning hulgimüük on lahutatud. Tasub teada, et apteegireformi seaduse tagajärjel suletakse üle Eesti 25 apteeki, kuid ükski suletavatest apteekidest pole asula ainus apteek.

Kui kaks nädalat tagasi tardus koroonaviiruse eriolukorra väljakuulutamisel suur osa Eesti majandusest, siis e-kaubandusele algas kuldaeg. Koroona andis hoogu ka e-apteekide tegevusele. Lisaks tunnistavad kullerid, et neile apteekide pakid meeldivad, sest need pole liiga rasked.