Regionaalhaigla avas COVID-19 teemalise erilehe

«Kogu maailmas on koroonakriisi kohta väga palju infot, mida toodetakse minutite ja tundidega kogu aeg juurde ja kahjuks satub selle hulka ka väga palju ebapädevat ja kontrollimata infot. Seetõttu on täiesti mõistetav, et inimestel on raske orienteeruda, millist kanalit peaks jälgima ja kust saab kõige usaldusväärsemat teavet. See on ka põhjus, miks Regionaalhaigla meeskonnaga panime seljad kokku, koondasime COVID-19 haigusega seonduvad teemad ühte kohta ning avasime kiirkorras väga põhjaliku infoveebi, mis on abiks meie patsientidele, nende lähedastele ja kõikidele teistele, kes otsivad ja soovivad saada usaldusväärset infot,» selgitas Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht dr Arkadi Popov.