FOTOD JA VIDEO ⟩ Hiinast jõudis Tallinnasse 2,6 miljonit isikukaitsevahendit

Täna jõudis Tallinnasse Eesti ja Läti ühine isikukaitsevahendite tellimus. Põhja-Eesti Regionaalhaigla tellis koostöös Sotsiaalministeeriumiga isikukaitsevahendeid, mis jagatakse Terviseameti jaotuskava alusel esimesel võimalusel Eesti erinevatele tervishoiuasutustele ja üldhooldekodudele.

Lisaks 1,5 miljonile maskile jõudis kohale 30 000 FFP2 respiraatorit, 20 000 kitlit, 5000 paari kaitseprille ja 500 000 paari nitriilkindaid. Läti Vabariigile on eraldi ette nähtud 500 000 kirurgilist maski ja 30 000 FFP2 respiraatorit. Tellimuse täitmisel oli omaette roll ka Eesti suursaatkonnal Pekingis, kes suhtles Hiina ametivõimudega ja abistas tollilubadega.

«Tänasest kogusest saavad tuge ennekõike üldhooldekodud, teistele sotsiaalhoolekandeasutustele tulevad isikukaitsevahendid järgmiste tarnetega,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu sõnul peaks saadetis oluliselt leevendama isikukaitsevahendite nappust, millega kasvava epideemia olukorras on vastamisi enamus Eesti eesliini töötajatest. «Sellest saadetisest on Eestile loodetavasti vähemalt mõneks ajaks abi,» ütles Peedu ja lisas, et vahendid jagatakse laiali üle Eesti.

«Kuna Hansapostil on Hiinast kauba tarnimisega aastatepikkune kogemus, pakkusime ennast appi, kui selgus, et kaitsevahendite kriis on tõsine ja neid tuleb minna hankima otse Hiinast,» ütles Hansaposti juht Taavi Rajur.

Rajuri sõnul on olukord maskiturul keeruline. «Turu tundmise kogemus oli abiks, aga protsessi käigus tuli tõdeda, et praegu kehtivad džungliseadused ja olukord ei muutu tundidega, vaid minutiteg,» ütles ta.

«Situatsioonis, kus enamik kokkuleppeid ei kehti ja ülepakkumised toimuvad piltlikult öeldes otse maskitehase väravas ja sularahas, tuleb eriti tunnustada koostööd, mis tagas, et lennuk Hiinast kaubaga üldse startis,» lisas Rajur, kelle sõnul oli suureks abiks Eesti saatkond Hiinas.

«Üksi tegutsedes poleks olnud keegi hankimises piisavalt tugev,» ütles ta.

Hiinast startinud lennukil peaks olema kirurgilisi maske, kaitsekindaid ja ka arstidele ja tervishoiutöötajatele mõeldud maske.