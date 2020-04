Valitsus otsustas leevendada omavalitsuste laenupiiranguid

Eelnõu on kavas anda Riigikogule üle koos riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõuga ja sellega seonduvaid seadusemuudatusi käsitleva eelnõuga. Seaduse vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu poolthäälte enamus.

Sotsiaalministeeriumi haldusala: nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise eelnõuga võimaldatakse erakorralise olukorra ajal töötada teatud tegevusaladel ilma tervisetõendita. Samuti saavad edasi töötada ka need inimesed, kelle tervisetõendi kehtivusaeg eriolukorra ajal läbi saab. Näiteks puudutab see toidu käitlejad, õpetajaid, lasteasutuse töötajaid, sotsiaalhoolekandetöötajaid ja teisi, kes tavaoludes peavad läbima regulaarset tervisekontrolli.

Ravimiseaduse muudatusega antakse erakorralises olukorras ravimiametile õigus ajutiselt piirata ravimite väljastamist ning lubada erandeid ravimite käitlemise, ravimite kliiniliste uuringute ja ravimi teabe esitamise nõuete osas. Näiteks võimaldab see COVID-19 testide kiirendatud kasutuselevõtmist.

Keskkonnaministeeriumi haldusalas: veeseaduse täiendus aitab lahendada eriolukorra tõttu tekkinud probleeme keskkonnalubade nõuete täitmisel. Oluline on, et nii inimeste, kemikaalide kui kaitsevahendite nappuse korral suunaksid vee-ettevõtted esmalt oma ressursid inimestele joogivee tagamiseks isegi, kui see toob kaasa mõnede keskkonnanõuete hetkelise leevenduse.