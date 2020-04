Eriolukorra jätkudes läheb suvel aega teenima 600 noorsõdurit vähem

Kui ligi 600 ajateenija koht jääb täitmata, peab kaitsevägi mõtlema jaotusele: kas mõni väeliik jääb täiesti tühjaks, või on igas väeliigis vähem noorsõdureid. Kaitseväe juhataja, kindralmajor Martin Herem selgitas, et koostööks oleks see siiski vajalik: «Üks oluline detail on see, et me tahame väljaõppes läbi viia ka relvaliikide koostööd. Ja kui mõnda relvaliiki ei ole üldse, siis ei saa seda koostööd teha,» ütles ta.