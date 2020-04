O’Learyse lugemissoovitus: Eesti sporditähtede õpetlikud lood ja Tanel Leoki videotervitus

Leok. Tanel Leok

Me kõik teame teda. Tema nimi on Leok, ta sõidab juba mitukümmend aastat motokrossi ja kasvatab kalu. Eestlaste teadvuses on kogu Leokite dünastia meespere üks ja sama Leok. Tegelikult on selles perekonnas neli põlvkonda mehi, kellest enamik on tegelenud motokrossiga ning jah, mõned neist kasvatavad ka kalu.

See raamat räägib Tanelist, Leokite perekonna kolmanda põlvkonna esindajast, 20 aastat maailma tippu kuulunud motokrossisõitjast, isast, abikaasast, ühest väikesest Võrumaa poisist, kellel oli suur unistus. Oma unistustest räägib mees ka videotervituse vahendusel.

Terava keelega. Avo Keele ja Eesti võrkpallimeeskonna lugu

Milline kahe spordihetke täiuslik kontrast:

Aastal 1986 kuulis Tallinna Kalevi sidemängija Avo Keel meeskonna Nõukogude Liidu kõrgliigast väljalangemisest Patarei vangla krappraadiost. Tema, Rein Link ja Parri Kruuda olid sattunud suurde pahandusse, mis läks maksma mitu kallist nooruseaastat. Ning äsja uhkelt kõrgliigasse kerkinud Kalev pikeeris kolme põhimeheta pilvepiirilt põhjamudasse.

Aastal 2008 viskas Keel Audentese spordihallis käed taeva poole ja silm läks niiskeks. Uskumatu oli teoks saanud. Eesti oli EM-valiksarjas šokeerinud hilisemat võidumeeskonda Poolat, kindlustades esmakordselt pääsu finaalturniirile. Vahetunud oli mitu põlvkonda, võrkpallireeglid, riigikord ja Keele roll – nüüd istus ta treeneripingi –, aga lõpuks olime suures mängus tagasi. Tutvu raamatuga SIIN!

Ultramees Rait Ratasepp - igiliikur inimnahas

3,8 km ujumist, 180 km rattasõitu ja 42,2 km jooksu. Tundub päris tõsise katsumusena? Aga 40 päeva järjest: kokku 152 km ujumist, 7200 km rattasõitu ja 1688 km jooksu. Ja kiiremini kui keegi teine. Hullumeelsus? Võib-olla. Võimatu? Ei, kui selle võtab ette Rait Ratasepp, kes teab, et see on võimalik ja tehtav.

Üleilmset fenomeni avav motiveeriv raamat kirjeldab ultrasportlase kujunemislugu ja täielikku pühendumust. Aga pakub ka näpunäiteid, millest eeskuju võtta, mida tähele panna, et sellise võimekuseni jõuda ja kuidas vigadest õppida.

Võimalik

Raamat „Võimalik!“ on lugu sellest, kuidas tavalisest külapoisist Gerd Kanterist kasvas ja kasvatati kettaheite olümpiavõitja. See ei ole tavaline sportlase elu- ja edulugu, vaid on eelkõige suunatud lugejate motivatsiooni suurendamiseks, et näiliselt võimatud asjad võivad siiski võimalikuks saada. Seda sõltumata tegevusvaldkonnast. Raamat õpetab sedagi, kuidas mitte kaotada rasketel aegadel endasse usku, et edasi võidelda.

Raamatus on välja toodud ka hulk praktilisi näiteid, kuidas suhelda avalikkusega – analüüsitud on, kuidas kohtub ideoloogia praktikaga. Nii positiivseid kui negatiivseid kogemusi meediasuhtluses saab iga lugeja kasutada ka kui õppematerjali. Raamatus toodud teoreetilised seisukohad on testitud nii reaalses praktikas kui paljudel konverentsidel, seminaridel.

Ott Kiivikas. Visa hing

Inimesi eristab üksteisest huumorisoon ja eelkõige oskus iseenda üle naerda. Kiivikas seda kunsti valdab ning oskab nii naerda kui huumorit mõista. See raamat on lihastest, sitkusest, piitsast ja präänikust, lihastest, higist, armastusest, pisaratest, lõputust naerust ja muidugi veelkord lihastest.