Vene saatkond taunib kaitsepolitsei aastaraamatut

Saatkonna hinnangul sisendab kapo oma materjalidega Eesti elanikele mõtet, et Vene Föderatsioon kujutab tõsist ohtu Eesti iseseisvusele ja isegi suuremat ohtu kui rahvusvaheline terrorism.

«Tuleb meenutada, et senini on üle 70 000 eestimaalase jäetud kodakondsuseta ja seda vaatamata rahvusvahelistelt organisatsioonidelt saadud korduvatele märkustele. Just nimelt Eesti võimude poliitikast tuleb otsida ühiskonna lõhestumise põhjuseid,» leiab saatkond.