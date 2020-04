Apollo laseb kinosaalid elektrostaatiliselt desinfitseerida

Stelli ostu- ja müügidirektori Margus Vällingu sõnul on desinfitseerimisvahendite ja -meetodite valik turul väga lai, kuid iga kliendi jaoks püütakse koostöös leida parim lahendus. «Tänane olukord, kus koroonaviiruse leviku tõttu esitatakse puhtusele ja pindade desinfitseerimisele järjest kõrgemaid nõudmisi, soodustab igati innovatsiooni ja uute lahenduste kasutuselevõtmist. Elektrostaatiline desinfitseerimine on üks sellistest võimalustest, mida Eesti turul veel seni pole proovitud, kuid mis on mujal maailmas tänu desinfitseerimise kiirusele ja efektiivsusele juba palju positiivset tagasisidet kogunud. Meil on hea meel, et Apollo kinod on enda töötajatele ja klientidele mõeldes otsustanud tulevikutehnoloogia kasuks ning loodame, et huvi selle vastu kasvab turul veelgi,» lisas Välling.